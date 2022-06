A cerimónia de compromisso de domingo, 5 de junho, ficará marcada pela desistência de mais um casal na terceira edição de 'Casados à Primeira Vista'.

Cristina e Luís Filipe decidiram terminar o casamento e seguir caminhos separados. Foi a participante quem quis abandonar a experiência, acabando por tomar a decisão durante uma atividade de grupo.

"Decidi ir-me embora hoje, porque não tenho mais nada para dar a esta experiência", afirmou Cristina durante uma aventura de grupo no campo, na qual o casal se encontrava com os restantes participantes do formato.

Cristina prometeu voltar para falar com os especialistas, mas garantiu que não mudará de ideias em relação ao divórcio.

Leia Também: Mãe de Tiago Jaqueta pediu desculpa a Dina. "Estou mais que arrependida"