Tiago Jaqueta e a mãe, Ana, marcaram presença esta segunda-feira, 30 de maio, no programa 'Júlia'. Mãe e filho foram entrevistados por Júlia Pinheiro, esclarecendo todas as polémicas que marcaram a participação do jovem de Sesimbra em 'Casados à Primeira Vista'.

"O Tiago não mentiu, o Tiago omitiu", declarou a mãe de Tiago ao ser questionada sobre o facto de o filho ter traído a mulher com quem casou, Dina, durante a lua de mel.

"Corra lá por onde correr, eu vou sempre defendê-lo", reforçou dona Ana, lamentando, ainda assim, a atitude do filho que, confessa, acabou por deixá-la bastante desiludida.

Sobre as suas polémicas declarações e o facto de ter chamado "cara de cavalo" a Dina no dia em que esta casou com o filho, Ana Jaqueta assegura ter pedido desculpa à jovem.

"Arrependo-me, porque aquilo foi uma coisa que me saiu", garantiu. "Estou arrependida, mais do que arrependida", continuou, explicando que até enviou na época uma mensagem com um pedido de desculpa dirigido a Dina.

"O meu pai faleceu e ela foi das primeiras pessoas enviar-me uma mensagem a dar-me os sentimentos", contou, assegurando que ficou entre ambas uma relação de amizade.

A mãe de Tiago Jaqueta culpa a produção pela forma como as suas declarações foram usadas e lamenta as duras críticas com que sofre ainda hoje nas redes sociais. "Quando eu disse cara de cavalo eles [produção] pensaram, já está. Temos aqui os broncos... Eu não sou assim, eu não sou nenhum monstro", atirou, visivelmente emocionada.

"Têm sido coisas horríveis", terminou, procurando deixar claro que é uma pessoa "doce" e que não se revê em nenhuma das críticas que lhe são feitas.

