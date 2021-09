Cristiano Ronaldo desfrutou de um jantar com a mãe, Dolores Aveiro, antes da mesma regressar a casa.

Dolores Aveiro viajou para o Reino Unido para ver o filho jogar novamente pelo Manchester United, na tarde de sábado, contra o Newcastle.

Uma viagem que terminou com uma visita ao restaurante italiano Piccolino Hale, um estabelecimento com "preços acessíveis", como relata o The Sun.

Neste jantar estavam ainda presentes o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho, e a companheira do futebolista, Georgina Rodríguez.

Para a ocasião, Dolores Aveiro vestiu um conjunto Louis Vuitton e até pousou para uma fotografia ao lado do filho. Uma imagem que foi depois destacada na sua página de Instagram, junto de uma mensagem para o craque português que viajou, entretanto, para a Suíça por causa do jogo contra o Young Boys.

Nas redes sociais estão a circular algumas imagens da família neste encontro no Reino Unido. Veja abaixo:

