Cristiano Ronaldo volta a ser notícia em Espanha por um motivo, no mínimo, caricato. O diário La Razón tornou público no último domingo um artigo no qual afirma que o jogador português é fã de botox.

"Cristiano é fã de botox, ainda mais que a sua parceira, Georgina", garantem.

Contudo, a novidade não está no facto de CR7 aplicar a toxina, uma vez que já se especulava que o fizesse no rosto, mas sim "no sítio onde esta é colocada: o pénis".

O La Razón diz que o procedimento estético aplicado nas zonas íntimas pode ser feito por diferentes razões, passando a explicar os alegados motivos que levam CR7 a fazê-lo. "[...] no caso dele [Ronaldo], pelo que descobrimos, é uma questão de tamanho. Se a toxina botulínica é uma grande aliada do rejuvenescimento facial na face, nesta zona é para aumentar o tamanho", escreve a jornalista.

Ao que parece a aplicação de botox na zona genital é moda entre os atores pornográficos. O procedimento permite, alegadamente, um aumento entre 1 e 2,5 cm de circunferência e tem efeitos que duram entre 18 e 24 meses.

Leia Também: Cristiano Ronaldo partilha novo retrato com Dolores Aveiro: "Abençoado"