Cristiana Jesus foi cuidar da sua imagem e partilhou com os seguidores do Instagram os procedimentos estéticos aos quais se submeteu, nomeadamente a colocação de botox no rosto.

Após ter revelado as imagens, a antiga participante da 'Casa dos Segredos' foi confrontada com uma questão de uma fã feito em jeito de crítica.

"Não achas ridículo colocares botox e pessoas que não têm possibilidades verem isso?", podia ler-se na mensagem, que mereceu resposta de Cristiana.

"Ai gente! Viemos num mundo tão chato que daqui a pouco não vamos poder sorrir porque será preconceito para quem não tem dentes", lamentou a empresária, que é constantemente alvo de ofensas e comentários negativos nas redes sociais.



© Reprodução Instagram/ Cristiana Jesus

Leia Também: "Nem parece que morreu a tua avó". Cristiana Jesus indignada com crítica