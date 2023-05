"Nem parece que morreu a tua avó", atirou uma seguidora de Cristiana Jesus em resposta ao último vídeo partilhado na rede social Instagram pela influencer e ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

As imagens mostram Cristiana bem disposta a cantar no carro, motivando a crítica injustificada e maldosa que mereceu resposta.

"Esta pessoa que fez este comentário totalmente desnecessário, e outras tantas que pensam da mesma forma, não conheciam a nossa avó. Vocês que nos seguem há mais tempo sabem que dava para ver ao longe a alegria dela, adorava festa, adorava dançar. Dava para ver que detestava dramas e tristezas. Só assim é que nós podemos recordar e homenagear a nossa avó", começou por explicar.

"As pessoas deveriam aprender a usar mais a ferramenta chamada ficar em silêncio. Ninguém sabe quantas vezes já chorámos sozinhos, ninguém sabe a dor que sentimos, o vazio... O que não nos impede de fazer seja o que for aqui no Instagram. E ninguém tem nada a ver com isso, porque também nos alivia a cabeça e porque também nos distraímos um bocadinho do que se está a passar", declarou ainda.

Por fim, a mulher de Cláudio Alegre mostrou-se indignada pelo facto de continuarem a existir comentários maldosos e ofensivos nas redes sociais sem que nada aconteça aos autores dos mesmos.