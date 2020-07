Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ambos ex-concorrentes do programa 'Secret Story 6', foram este sábado pais do primeiro filho em comum. Guilherme nasceu no tempo previsto, mas o parto aconteceu de forma inesperada.

Nas suas redes sociais, Cristiana contou esta segunda-feira que sofreu uma complicação resultante da gravidez que poderia ter colocado em risco a sua saúde e a do bebé.

"O meu parto foi uma cesariana de urgência porque estava a entrar num quadro pré-eclampsia [hipertensão arterial que surge durante a gestação]", começa por contar a recém-mamã.

"Toda a equipa agiu de forma muito rápida para que tudo acontecesse de forma muito rápida", explica, revelando que foi a uma consulta depois de ter percebido que algo não estava bem por ter os pés demasiado inchados (um dos sintomas da referida complicação).

Tal como referiu Cristiana Jesus, todos os procedimentos acabaram por correr pelo melhor e mãe e filho estão agora bem e cheios de vontade de terem alta para rumarem a casa.

Leia Também: Jéssica esclarece polémicas e revela: "Tive 3 ataques de pânico hoje"