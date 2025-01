Esta sexta-feira, 3 de janeiro, Pedro Crispim revelou a triste situação pela qual passou na época de festas - o seu pai esteve internado. Contudo, acabou a agradecer à equipa hospitalar, uma vez que tudo correu bem.

"Quando os profissionais são os melhores, nem por um minuto se esquecem que mais do que a relação profissional de saúde e paciente, somos todos seres humanos de alguma forma, vulneráveis nos seus papéis", começou por escrever na legenda que acompanha uma fotografia do seu pai.

"Dia 23 de dezembro, o Pai deu entrada na CUF de Almada e foi internado nesse mesmo dia no Hospital Garcia de Orta. O senhor Crispim estabilizou, recuperou (até voltou às suas piadas secas) e depois de mais 'um susto', e de passar, tanto o Natal como a Passagem de Ano no Hospital, regressou joje finalmente a casa", explicou.

"Agora sim, vamos celebrar as festas natalícias juntos, porque até agora o nosso mundo tinha ficado em 'stand by'. A mim, só me resta agradecer em nome de toda a família às equipas envolvidas", concluiu. "Obrigado pelo trabalho incansável, mas acima de tudo pelo olhar que abraça e dá colo nos momentos mais frágeis. Grato de coração!"

Leia Também: Pedro Crispim: "Dia 31 será o meu último programa a comentar o 'SS8'"