Nuno Markl ficou "encantado" com uma bonita homenagem feita por uma criança neste período de Carnaval.

Um menino decidiu mascarar-se de Nuno Markl no 'Taskmaster' e o disfarce chegou depois ao animador da Rádio Comercial, que divulgou nas redes sociais a homenagem.

"Malta. Eu este ano já ganhei uns prémios catitas, isso deixa-me muito feliz. Mas ser uma máscara de Carnaval pela 1.ª vez na minha vida - isso é um feito maravilhoso", começou por escrever Nuno.

"Recebi isto hoje e fiquei encantado: aí está o jovem Francisco, um fã do 'Taskmaster' que escolheu, este ano, ir mascarado de Markl para o Carnaval da escola. Ri muito, mas acreditem que também me emocionei. Isto é dos melhores prémios de carreira de sempre", concluiu Markl. Veja abaixo a imagem do disfarce.

Leia Também: Nuno Markl "orgulhoso" de Carminho. "Num dos filmes mais nomeados do ano"