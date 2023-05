Os portugueses defenderam em massa Maria Botelho Moniz, que no mês passado esteve no centro de uma polémica crónica. No texto em causa, a apresentadora era criticada pela sua forma física e pela roupa que veste, comentários que indignaram milhares de pessoas.

Agora, apenas um mês depois, há uma nova crónica a dar que falar, embora desta vez difundida no jornal Tal & Qual.

Num espaço de opinião desta publicação foi feita uma crítica a uma recente partilha de Nuno Azinheira nas redes sociais, que decidiu mostrar-se numa praia, em tronco nu.

"E o que terá passado pela cabeça do queridíssimo Nuno Azinheira para nos presentear com as suas elegantes fotos em tronco nu ao sol do Algarve? Credo", podia ler-se.

"Querido, ao abrigo das regras de hoje em dia, tenho a dizer que o menino está magnífico, nem gordo, nem magro, antes pelo contrário, mas não leve tão a peito os novos tempos e use mas é uma camisinha às flores, que lhe fica lindamente e fica sempre ótima na praia. Seu magano...", dizia ainda o texto supra mencionado.

Veja abaixo a fotografia do comentador do programa 'Passadeira Vermelha' que deu origem a estes comentários.

