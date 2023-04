Foi através da sua página de Instagram que Zé Lopes respondeu publicamente aos comentários de Nuno Azinheira.

No dia em que se celebrou a liberdade e, Portugal, esta terça-feira, dia 25 de abril, o repórter da TVI escreveu: "Esta semana, na revista Nova Gente, o Nuno Azinheira questionou-me se tenho noção de que manter a minha exuberância me castiga em determinados momentos… Sei disso, tenho perfeita noção. Sou exuberante, rio alto, tenho muitos trejeitos, gosto de dançar, sou intenso, tenho opinião sobre todos os assuntos e não me inibo de a manifestar".

"Ainda assim, posso orgulhar-me de não desejar mal a ninguém, de não propagar a maledicência, de ter respeito pela individualidade de cada um e de trabalhar sempre de forma honesta e vertical. Numa altura em que vemos os direitos humanos a serem violados repetidamente em tantos países, sou, acima de tudo, sortudo por viver num país que me permite ser livre. Não só hoje, mas sempre. Não esqueçamos o valor da liberdade", completou.

