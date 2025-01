Nuno Azinheira começou 2025 com uma grande mudança. O jornalista e comentador do 'Passadeira Vermelha' tinha anunciado, em novembro de 2024, que tinha colocado um "balão gástrico", tendo até "ao fim da primeira semana perdido oito quilos".

No fim de dezembro o programa do social entrou de férias e, no arranque da nova temporada do formato, Nuno voltou à antena. A perda de peso é visível.

"'O Nuno não volta ao Passadeira?', perguntaram-me nos últimos dias. Volto, pois. Aqui estou eu. [...] O arranque de mais uma temporada cheia de surpresas. Mantendo o peso das minhas opiniões, mas com muito menos no corpinho. Siga!", escreveu o jornalista na legenda de uma foto onde é possível ver a mudança.

Nos comentários da partilha os elogios somam-se. "Estás um pão"; "Super elegante"; "Charmoso", são algumas das palavras que os seguidores fizeram questão de deixar.

Leia Também: Mistério revelado! E a nova comentadora do 'Passadeira Vermelha' é...