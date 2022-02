Foram várias as mensagens que a rainha Isabel II recebeu depois de o Palácio de Buckingham ter anunciado que a monarca, de 95 anos, testou positivo à Covid-19.

"Tenho a certeza de que falo por todos ao desejar à Sua Majestade a Rainha uma rápida recuperação da Covid-19 e um rápido regresso a uma boa saúde vibrante", disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no Twitter.

"Lamento saber que a Sua Majestade a Rainha está com Covid, e sei que os pensamentos de todos nós estarão com ela nos próximos dias", começou por escrever Lindsay Hoyle, presidente da câmara dos Comuns do Reino Unido. "Gostaria de desejar-lhe uma rápida recuperação e um rápido regresso à boa saúde", completou.

Por sua vez, Keir Starmer, líder do partido Trabalhista, partilhou na mesma rede social: "Em meu nome e de todo o Partido Trabalhista, desejo a Sua Majestade a Rainha boa saúde e uma rápida recuperação".

Entre as várias mensagens, está ainda a de Sajid Javid, secretário de Estado de saúde do Reino Unido, na mesma rede social. "Desejo a Sua Majestade a Rainha uma rápida recuperação", escreveu.

