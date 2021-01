Quim Barreiros tem esperança de regressar à estrada no verão. Depois de um ano duro, que devido à pandemia da covid-19 deixou em branco a agenda artística, o cantor popular espera que a normalidade regresse no segundo semestre de 2021.

Em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no programa 'Dois às 10', Quim Barreiros confessou que não tem expectativa de realizar atuações nas festas académicas, como seria habitual, mas está de olhos postos no verão.

"Todos nós ficámos com as festas de 2020 adiadas para 2021,[...] oxalá que nos deixem trabalhar no verão", afirmou.

