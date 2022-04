Barry Manilow recorreu às redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma notícia que o deixou de coração partido. O músico, de 78 anos, testou positivo à Covid-19 e viu-se forçado a faltar à estreia do seu novo musical - 'Harmony'.

"Esta só pode ser a coisa mais cruel que já me aconteceu", lamenta, revelando que esteve 25 anos à espera do dia em que conseguiria ver estrear o espetáculo, em cena no National Yiddish Theatre de Nova Iorque.

Barry Manilow não revelou detalhes sobre o seu estado de saúde. Porém, a notícia de que estaria infetado com Covid-19 preocupou os seguidores. Além de ter uma idade avançada, o músico teve em 2018 uma infeção brônquica que obrigou à sua hospitalização.

