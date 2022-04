Foi com enorme surpresa que a 21 de dezembro de 2021 foi recebida a notícia de que Jean-Marc Vallée, de 58 anos, havia sido encontrado morto em casa. As causas da morte não foram conhecidas no momento.

Cerca de quatro meses depois, os filhos do realizador, Alex e Émile Vallée, tornaram público um comunicado no qual revelam que Jean-Marc Vallée morreu de causas naturais.

O cineasta canadiano sofreu "uma arritmia cardíaca fatal".

Jean-Marc Vallée foi o realizador de grandes obras como 'O Clube de Dallas', 'Livre', 'Big Little Lies' e 'Sharp Objects'.

