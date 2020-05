Amanda Kloots tem usado as redes sociais para ir atualizando os seguidores relativamente ao estado de saúde do marido, Nick Cordero, que viu uma das suas pernas a serem amputadas devido a complicações relacionadas com a Covid-19, doença contra a qual continua a batalhar.

Na sua conta de Instagram, Amanda revelou que decidiu gravar o choro do filho de ambos, o pequeno Elvis Eduardo, de 10 meses, de forma a que Nick o continue a ouvir.

Em declarações à revista People, a influenciadora explicou que fez isto devido a algo que Nick disse após o nascimento do menino.

"'Esse choro nunca vai soar tão doce como agora'. Nunca vou me esquecer dessa frase. Gravei o Elvis a chorar e passo isso para o Nick", contou.

Recorde-se que Nick está hospitalizado desde o dia 31 de março.

