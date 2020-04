Foi novamente a mulher de Nick Cordero, Amanda Kloots, que voltou a falar sobre o estado de saúde do ator. No entanto, as novidades não foram as melhores.

Nick piorou esta segunda-feira, como a mulher explicou nas stories da sua página de Instagram.

O ator da Broadway, de 41 anos, esta com uma infeção nos pulmões que o levou a sofrer um "leve choque séptico". Amanda detalhou que, entretanto, os médicos "limparam os pulmões do marido".

"Isto surgiu do nada", realçou Amanda, destacando ainda que Nick já "voltou a sentir-se melhor e está estável".

Recorde-se que o ator já teve de amputar a perna direita por causa das recentes complicações de saúde causadas pela Covid-19. Nick já está hospitalizado desde o início de abril.

