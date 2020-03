Atualmente, devido à pandemia do novo coronavírus, são muitas as pessoas que estão alerta pelo que todos os cuidados são poucos nesta altura mais sensível. Ora, conforme nota a imprensa internacional, os membros da família real britânica irão ser examinados por equipas médicas todos os dias.

As informações foram adiantadas por uma fonte próxima da realeza ao website Tatler.

“Há membros da família real no grupo de risco, não apenas com mais de 70 anos, mas já com 90 anos também”, disse Anna Hemming, ex-médio do Palácio de Buckingham.

Basta, por exemplo, pensar-se em Isabel II, de 93 anos e o príncipe Filipe, de 98.

“Eles irão fazer consultas diárias com a equipa médica e vão tomar todas as precauções recomendadas, principalmente tendo em vista o duque de Edimburgo, hoje o mesmo mais frágil da realeza”, explicou a fonte, referindo-se ao marido da monarca.

Leia Também: A mensagem da rainha Isabel II sobre a pandemia da Covid-19