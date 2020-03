Madalena Abecasis, uma das mais seguidas digitais influencers portuguesas e ex-vizinha de Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC, fez uso das suas redes sociais para chamar a atenção para os "problemas psicológicos" que se vão desenvolver durante esta fase de combate à pandemia da Covid-19.

Na sua mensagem, Madalena confessou que em circunstâncias normais não é adepta de "ajuntamentos, multidões e tem algumas dificuldades em estar com pessoas que não conhece". Mas este sábado, ao deslocar-se a um mini-mercado, acabou por viver um episódio angustiante.

"Saí hoje pela primeira vez em 8 ou 9 dias (já nem sei) para ir ao Spar da aldeia aqui ao lado de casa, comprar umas coisas que faltavam. O Nuno [o seu companheiro] disse para ir eu, para apanhar ar e mudar de ambiente. Estava quase vazio, e ainda assim, já na caixa para pagar, deu-me um ataque de pânico, que já o estava a sentir a vir quando meti o cu no carro, e tive de me concentrar fortemente para não me esticar ali no chão em frente de gente. Se estas situações já me aconteciam na vida normal, agora então nem sei como vai ser. Eu nem imagino os problemas psicológicos que vão aparecer depois deste filme todo. Nas pessoas no geral. E em mim, em particular", lamentou.

