Depois de ter sido noticiada a morte de Chris Trousdale, muitos colegas e amigos recorreram às redes sociais para lamentar a partida do artista, de 34 anos.

Apesar do representante de Chris não ter confirmado a causa da morte, o TMZ avançou com a informação de que o artista estava a lutar contra o novo coronavírus. O que foi agora confirmado pelo amigo e também cantor Jesse McCartney.

"Dói-me dizer que um velho amigo, o Chris Trousdale, [...] faleceu devido a complicações da COVID-19. O Chris tinha uma personalidade explosivamente encantadora, com quantidades ilimitadas de talento. Juntos, formamos dois dos cinco membros de uma boy band chamada Dream Street. Éramos jovens crianças, talentosas, que partilhavam um amor avassalador pela música e pelo espetáculo. O Chris, na minha opinião, era o mais popular entre nós, tinha uma maneira de chamar a atenção para o que estava a fazer em palco", começou por escrever, elogiando ainda a capacidade e dotes do falecido colega para a dança.

"Eu realmente tinha inveja dele enquanto artista", acrescentou, recordando de seguida os momentos em que ambos faziam parte da banda Dream Street.

Publicação que terminou com uma mensagem de carinho à mãe de Chris. "Eu sei que o amava muito. RIP Chris. Nunca me vou esquecer do teu sorriso", rematou.

