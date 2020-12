Depois de ter sido internado no hospital no passado mês de novembro, tendo estado nos cuidados intensivos, o ator Marco Ricca recebeu alta, este domingo.

Informações que foram divulgadas pela assessoria de imprensa. "A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, que estava internado para tratamento de Covid-19, teve alta do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado hoje pela equipe médica", adiantam numa nota.

De acordo com a revista Quem, Luli Miller, mulher de Marco, está grávida do terceiro filho do casal, um menino. Ambos já são pais de duas meninas, e Ricca é também pai de Felipe Esteves Ricca, fruto da relação com Adriana Esteves.

