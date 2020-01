Courteney Cox surpreendeu os que a seguem no Instagram com um vídeo único em que surge a dançar com a filha, Coco Arquette, de 15 anos.

Um vídeo que serviu para revelar ainda que já aderiu à nova aplicação que está no centro das atenções, Tik Tok, que cria e partilha vídeos curtos com música a acompanhar.

"Quer ver os seus filhos a perderem a paciência? Faça um Tik Tok com eles", escreveu na legenda das imagens, acrescentado de seguida o hashtag: "Aeróbica em família".

Um momento que não passou despercebido aos olhos dos seguidores e que pode ver na galeria.

Leia Também: Atriz de 'Friends' reage a comparações com Caitlyn Jenner