Courteney Cox surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao partilhar, esta quarta-feira, um vídeo onde aparece a tocar a música 'I'll Be There for You', dos The Rembrandts. Um tema conhecido por pertencer ao genérico da série 'Friends'.

No vídeo, a atriz, de 56 anos, toca enquanto o músico Joel Taylor a acompanha com uma guitarra. Uma partilha que rapidamente despertou a atenção dos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios.

Recorde-se que na série a atriz dá vida a Monica Geller.

Leia Também: Courteney Cox realça grande amizade com Jennifer Aniston em dia especial