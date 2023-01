António Raminhos deixou em recado, em tom de desabafo, nas suas redes sociais. A mensagem do comediante foi dirigida a todas as pessoas que costumam buzinar enquanto estão na fila do trânsito.

"Pessoas que buzinam em filas de trânsito, estou parado à vossa frente não é porque quero ou porque estou a admirar aquele gato feito em tapete no asfalto. Nem está ninguém parado no início da confusão que esteja 'ah se ninguém buzinar não sei o que fazer a seguir'. A vossa buzina também não é mágica, não vos teletransporta. Nunca vi no startrek dizerem, 'mr. Sulu beam me up" e ouvir-se "foooom foooooom'", ironiza.

"Quando estiverem irritados numa fila imensa de trânsito em vez de buzinar, ouçam música, respirem fundo ou metam o dedo no c*. Acredito que deve ajudar melhor a passar o tempo e, quem sabe, se não têm depois de vos buzinar a vocês porque o engarrafamento já acabou, mas vocês esqueceram-se lá do dedo", atira.

Leia Também: António Bravo forçado a abandonar teatro: "Um travesti invadiu a sala"