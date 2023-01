António Bravo usou as suas redes sociais para nas últimas horas tornar público um incidente que viveu ao assistir a uma peça de teatro, em Lisboa.

"Hoje fui ao teatro ver uma peça que foi recomendada no perfil de uma amiga, aqui no Instagram! A pouco tempo do fim, um travesti invadiu a sala, por não concordar que um dos atores em palco personificasse uma pessoa com a mesma identidade de género", contou o antigo concorrente do 'Big Brother', indignado por não ter conseguido assistir ao fim do espetáculo para o qual pagou bilhete.

"A peça acabou ali e nós, público que comprou bilhete de livre e espontânea vontade, tivemos que abandonar o teatro, sem poder ter visto a peça até ao fim", lamentou.

Ainda que entenda as motivações da pessoa que provocou o momento insólito, António manifesta a sua opinião: "Aquilo a que assistimos hoje, naquele espaço, foi de alguém a pedir respeito, desrespeitando o elenco, produção e público que escolheu estar ali (e todos os demais envolvidos)".

"Assim meus amigos, não chegamos a lado nenhum… a isto eu não chamo liberdade. Dou-lhe variadíssimos nomes, e nenhum deles é liberdade", terminou.

