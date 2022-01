Jessica Athayde respondeu a algumas curiosidades dos fãs, entre as quais no que diz respeito ao corte de cabelo do pequeno Oliver.

Segundo o que Jessica Athayde partilhou nas stories da sua página de Instagram, o pequeno Oliver ainda não tem o 'hábito' de ir ao cabeleireiro, pois esse trabalho fica para a mãe, em casa. A atriz esteve a responder a algumas curiosidades dos fãs através das stories da sua página de Instagram e explicou que é quem corta sempre o cabelo do menino. "Onde cortas o cabelo do Oli? Fica lindo", perguntou um seguidor. "Sou sempre eu que corto. Cortei hoje no banho com a tesoura da cozinha como sempre. Hoje correu pior... Mas é sempre lindo", respondeu a atriz. © Instagram © Instagram Leia Também: Filho de Jessica Athayde 'derrete' seguidores com mensagem de Ano Novo