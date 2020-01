Recentemente, Jorge Corrula foi tema de notícias, mas não pelos motivos mais esperados. Em causa esteve um comentário que o ator, que agora é 'investigador' no programa da SIC 'A Máscara', fez em relação a Bárbara Bandeira.

Questionado sobre o assunto no programa 'Maluco Beleza', de Rui Unas, o artista deu o seu parecer sobre o sucedido.

"Fiquei a par com um amigo que me mandou uma mensagem à meia-noite com uma foto minha que a Bárbara tinha posto nos stories dela. Era uma fotografia minha de há 10 anos, estou com uma imagem completamente diferente", contextualiza.

"O escalar passou-me completamente ao lado. (...) Ela ficou ofendida, mas acho que ficou mais ofendida com os comentários dos seguidores. [Mas] Tem toda a legitimidade de se sentir ridicularizada", defendeu.

Na altura, na sua respondeu: "A minha vida é uma constante chapada de luva branca, como se eu tivesse que provar alguma coisa a alguém, todo o santo dia. Tenho 18 anos, pago as minhas contas e vou fazer um Coliseu de Lisboa. Por isso, 'shut the fuck up' e tentem ser alguém na vida".

Perante tais palavras, Corrula disse: "Eu não contribui rigorosamente nada para ela dizer isto. Tem todo o direito de se sentir ridicularizada, ofendida, ou de rir, ou de chorar, de me chamar nomes. Agora de repente disparar em todas as direções...".

Posteriormente, o artista disse que a piada foi feita mais a pensar em Sónia Tavares, uma vez que esta não conhece muitas pessoas no meio artístico.

Assista às declarações na parte final do seguinte vídeo:

