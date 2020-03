Georgina Rodríguez tem estado a cumprir a sua quarentena em família, mas não deixou de dar uma palavra aos fãs, mostrando a sua preocupação, mas sobretudo esperança, com a atual situação que abala o país e o mundo.

Na manhã desta quarta-feira, fez uso das suas redes sociais para deixar uma mensagem de solidariedade e empatia.

"A olhar o horizonte pela minha janela (...) Em momentos difíceis persiste, tem fé e procura o lado positivo das coisas. É um bom momento para refletir, valorizar e agradecer pelo bem que temos. A importância das pequenas coisas e de estar em família. A saúde é o mais importante. Nós estamos bem de saúde", começou por escrever.

E rematou, com palavras de consolo a todos os que enfrentam o flagelo do coronavírus: "Ânimo a todos os que lutam contra o vírus. Os nossos melhores desejos de recuperação. Distantes mas sempre juntos".

Vale referir que Georgina Rodríguez encontra-se em quarentena no Funchal, na Madeira, com Cristiano Ronaldo e a restante família do jogador.

