Mais um visual que mereceu a pontuação máxima dos seus admiradores. Carolina Patrocínio partilhou esta sexta-feira, dia 2, na sua conta de Instagram, o conjunto que escolheu para usar no seu último programa que é transmitido na SIC Mulher.

Conforme se pode ver pela publicação de seguida, trata-se de uma combinação em tons de azul, com umas calças à boca de sino (um dos seus modelos de eleição) e ainda uma camisa com padrão.

As sandálias brancas finalizaram o conjunto na perfeição.

"O programa de hoje foi bem especial. Ao lado do Francisco Garcia voltei a ser a Carolina do DisneyKids... há por aqui alguém que me acompanha desde essa altura?", questionou, recordando este projeto que foi tão marcante na sua carreira.

