A TVI revelou esta sexta-feira nas suas redes sociais o nome do convidado que esta semana protagoniza o programa 'Conta-me'.

"O 'Conta-me' deste sábado vai estar no norte do país", começa por ler-se na publicação, onde ficamos a saber que Maria Cerqueira Gomes estará à conversa com o jornalista João Fernando Ramos.

Nesta entrevista intimista, João Fernando Ramos falará sobre a sua mudança recente para a TVI após vários anos ao serviço da RTP.

