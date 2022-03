É mesmo caso para dizer... ups! Um dos convidados da rainha Isabel II para um almoço comeu os biscoitos dos cães da monarca, os famosos corgi, por engano, relata a imprensa internacional.

Tudo aconteceu num encontro da monarca, de 95 anos, com políticos do governo à época, corria o ano de 2008.

Todos os convidados desfrutaram da refeição, até que um deles, Alan Johnson, comeu petiscos que estavam destinados aos animais de estimação de Isabel II.

Robert Hardman, autor do livro 'Queen of Our Times', recordou o sucedido: "Os dois ministros saíram bastante animados. Estávamos à espera dos nossos carros e o Paul disse: 'Que refeição maravilhosa'. E eu disse, 'Adorei. Adorei cada minuto'", descreve.

"Enquanto estavam a discutir a comida, Johnson mencionou que tinha gostado particularmente de uns biscoitos escuros pouco comuns. E o Paul disse, 'Não, os biscoitos escuros eram para os corgis!'", relata.

"Nessa altura - para eterna diversão do Alan Johnson - de repente, ele apercebeu-se que tinha estado a comer snacks para cães", completa.

Uma história que, com certeza, continuará a gerar muitas gargalhadas no futuro, dentro e fora da realeza.

Leia Também: Dez visuais verdes de Meghan Markle na realeza