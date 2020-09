Harry e Meghan Markle deram um grande passo na sua 'carreira' depois de terem assinado um contrato com a Netflix, a partir do qual irão produzir diversos conteúdos relacionados com áreas do seu interesse.

Apesar deste ter sido um acordo levado a cabo pelos duques de Sussex, a verdade é que o palácio não deixará de estar envolvido nos detalhes do mesmo, conforme adianta o The Express.

Ou seja, segundo uma fonte, o contrato irá ser "escrutinado pela casa real", algo que já tinha sido estabelecido quando se afastou da realeza britânica.

"Nos termos do acordo da renúncia dos seus deveres reais, eles concordaram que qualquer acordo comercial iria ser objeto de discussão. Este contrato com a Netflix, discursos ou outros trabalhos corporativos são exemplos disso", referiu a fonte, dando conta que a casa real está a pensar na leitura que o público iria fazer disto.

Aliás, é preciso ter em mente que os dois ainda não devolveram o dinheiro gasto na renovação da sua casa no Reino Unido, tal como tinham prometido anteriormente.

