Esta semana, Mafalda Sampaio chamou a atenção para os malefícios que o uso excessivo de filtros nas stories do Instagram poderia gerar nas jovens e/ou mulheres. Neste sentido, a influencer apelou a que se tivesse mais cuidado no âmbito de uma maior autoaceitação.

Perante esta posição, Mafalda foi questionada por uma seguidora quanto a um assunto.

"És 'contra' filtros, mas não és 'contra' aumentos mamários? Falaste que os filtros alteram demasiado as nossas características anatómicas e isso é algo irreal e falso... mas então não é exatamente o que os implantes fazem? Alteram uma característica nossa com a qual não estamos satisfeitos", perguntou a referida seguidora.

A dúvida foi esclarecida e a resposta partilhada por Mafalda no Instagram: "Não sou contra nada. Não sou contra filtros, nem sou contra cirurgia plástica ou intervenções estéticas. Sou contra o uso exagerado de filtros de forma contínua nos stories e também contra o exagero de edição de fotografias ao ponto de alterar as nossas características, como afinar a cintura. O uso de filtros nesses termos cria uma falsa ideia da realidade e daquilo que estamos a ver, criando em que vê essas imagens e vídeos uma frustração por não ser assim", começa por explicar.

"Não é uma causa imediata nem consciente, cria na nossa cabeça a ilusão de que para se ser bonita não se pode ter celulite, estrias, poros, borbulhas e todas as coisas que estão escondidas por trás da edição do vídeo ou da fotografias", acrescenta.

"Em relação à cirurgia plástica, acho que uma mulher adulta é livre de fazer o que quiser com o seu corpo. O problema é que adolescentes impactadas por estes padrões irreais de beleza acabam por se precipitar e querer recorrer a cirurgia sem que o seu desenvolvimento tenha estagnado e sem terem maturidade suficiente para entender o que estão realmente a fazer", destaca.

"No meu caso, depois de ter sido mãe pela primeira vez, vi-me com umas maminhas descaídas e que me deixavam com um autoestima muito em baixo. Depois de muito pensar e de analisar vários médicos e saber todos os prós e contras, decidi avançar com a cirurgia plástica. Tudo na vida tem de ter equilíbrio e o excesso é que não é nada positivo", completa.

