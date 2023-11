Sara Barradas também voltou aos 'Morangos Com Açúcar' e esteve a falar da sua personagem na manhã desta segunda-feira, dia 13 de novembro, no 'Dois às 10', da TVI.

Além da participação na séria, também está em cena com a peça 'Trais e Coçar é só Começar' ao lado do marido, José Raposo. Questionada por Cristina Ferreira sobre se gosta de estar em palco com o companheiro, a atriz disse que "gosta muito".

Há 13 anos ao lado de José Raposo, Sara Barradas acabou por falar da relação: "[Tem sido] uma vida cheia, acima de tudo, uma vida com muito amor. Isso já valeu por tudo".

Ao afirmar que nunca teve "dúvidas", acrescentou: "Sou muito intuitiva. Sempre segui o meu instinto, nunca pensei muito nas coisas, nunca programei muito a minha vida. Aliás, ele quando chegou à minha vida tirou-me o tapete completamente - daquilo que eu pudesse ter imaginado do que seria a minha vida. Portanto, a partir daí deixei de fazer muitos planos. E fui sempre vivendo ao sabor daquilo que sentia".

"Continuo super apaixonada e amá-lo perdidamente, e acho que isso vai ser a vida toda", frisou de seguida.

Em relação aos 27 anos que os separam, frisou que só quer aproveitar ao máximo o presente. "Quero que ele viva muitos anos e bem, que esteja sempre muito bem para podermos estar juntos o máximo de tempo possível, mediante a nossa diferença de idades. Claro que sabemos que é uma condição, desde o princípio. Quero que estejamos juntos toda a vida com muita saúde o máximo que der", rematou.

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Lua. José Raposo é também pai de Miguel e Ricardo, do casamento passado com a falecida atriz Maria João Abreu.

