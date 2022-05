Maria Sampaio não podia estar mais orgulhosa. O cunhado da atriz, André Cabral, viu o filme de comédia no qual tem papel de protagonista, 'Fogo fátuo', ser recebido no Festival de Cinema de Cannes com aplausos e muitas gargalhadas.

Radiante, Maria partilhou nas redes sociais as imagens que mostram os momentos felizes em que o ator e o restante elenco e produção da trama portuguesa foram recebidos no Festival. No entanto, a comentadora do 'Big Brother' fez ainda questão de aproveitar a ocasião para enviar um 'recado' às televisões e produções nacionais.

"Agora era fixe que a ficção nacional tivesse mais representatividade. Que não se vá apresentar um filme ao Festival de Cinema de Cannes como protagonista e depois não ter trabalho durante um ano porque não há lugar", atirou, referindo-se ao facto de o cunhado, e também o seu marido, Gonçalo Cabral [ambos representados na imagem ao lado de Maria], terem tido até aqui muito poucas oportunidades.

"Continuo a ver novelas sem uma única família negra, sem pessoas fora do padrão, que representam um país que não existe", realçou ainda.

