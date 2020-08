Desde que o seu regresso para a TVI foi anunciado, Cristina Ferreira tem-se mostrado confiante na sua decisão, apesar das muitas críticas de que já foi alvo.

Na sua mais recente publicação do Instagram, a apresentadora aparece com um visual desportivo, aproveitando para deixar uma mensagem com significado.

"Continua a caminhar", afirmou.

Por seu turno, nas InstaStories, partilhou uma frase do biólogo Charles Darwin na qual se lê: "Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o mais disposto à mudança".

Leia Também: Cristina Ferreira e Pedro Teixeira de novo juntos em 'Apanha se Puderes'?