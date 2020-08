Como já tinha sido anunciado, Pedro Teixeira arranca com mais uma temporada do programa 'Mental Samurai', agora gravado em Portugal. Um momento que contou com a presença e o apoio de Cristina Ferreira, como a própria fez questão de destacar no Instagram.

"A começar, em Portugal, mais uma edição de 'Mental Samurai', com o meu Pedro Teixeira. O apresentador com o sorriso mais bonito da televisão", começou por escrever na rede social, numa fotografia em que aparece ao lado do colega e amigo.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda uma mensagem suspeita que leva a acreditar que a dupla poderá estar prestes a gravar mais uma temporada do programa 'Apanha se Puderes'.

"Matei saudades da dupla e um dia destes 'Apanhem se Puderem' na TVI", rematou.

Leia Também: Goucha jantou com Cristina Ferreira no monte? Foto levanta rumores