Este fim de semana, Manuel Luís Goucha partilhou com os seus seguidores do Instagram fotografias de uma bonita mesa pronta para um jantar de amigos. "A pedido de várias pessoas eis a foto da mesa do jantar iluminada. Os pequenos candeeiros fizeram furor e houve quem perguntasse onde os adquiri", notou o anfitrião na legenda da publicação.

Publicando a mesma imagem, Rui Oliveira, companheiro de Goucha, escreveu uma legenda bastante mais sugestiva: "Jantar... setembro é já amanhã".

Desde logo, vários seguidores questionaram se o jantar tinha sido com Cristina, pergunta à qual nenhum dos dois respondeu.

