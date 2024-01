No próximo dia 10 de janeiro assinala-se o primeiro aniversário da morte do rei Constantino da Grécia, irmão mais novo da rainha Sofía de Espanha e último monarca grego.

Por isso, diversos eventos serão realizados em sua memória, entre os quais um funeral no mesmo dia do aniversário, com a presença confirmada das irmãs, a rainha e a princesa Irene.

Outro evento acaba de ser anunciado e é a homenagem de Carlos III, com grande parte da família Windsor, ao rei Constantino, em Londres.

A cerimónia está prevista para o próximo dia 27, cumprindo assim as expectativas criadas após a morte do antigo monarca. Dizia-se, então, que além do funeral realizado em Atenas com boa parte da realeza europeia presente, outra cerimónia seria realizada na capital britânica, dada a ligação da família real grega com a cidade (Constantino, a mulher, a rainha Ana Maria, e os filhos viveram durante largos anos em Londres).

A confirmação foi dada por diversos meios de comunicação do Reino Unido, que também avançam alguns nomes que irão estar presentes. Além do rei Carlos III, que presidirá à cerimónia, estarão presentes os duques de Kent e de Gloucester e parte da família Mountbatten. Não foi garantida a presença dos príncipes de Gales, nem de outros membros de primeira linha da família real britânica, como os duques de Edimburgo ou a princesa Ana, que representaram a Coroa no funeral em Atenas, há quase um ano.

