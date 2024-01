Depois de o caso de agressão sexual em que se viu envolvido ter sido arquivado após chegar a um acordo com a vítima, o príncipe André voltou ver o seu nome sob os holofotes ao aparecer nos documentos publicados pelo tribunal de Nova Iorque sobre o caso Epstein.

No relatório, divulgado esta quinta-feira, aparecem os nomes das pessoas ligadas ao magnata e as acusações contra cada uma delas. O documento relaciona o terceiro filho de Isabel II a atos de abuso sexual e participação em orgia com menores, alguns factos que se somam às acusações anteriores e que a família real britânica não pode ignorar.

Este relatório 'obriga' o rei Carlos III a agir e a dar mais um passo rumo ao afastamento definitivo do irmão.

De acordo com o Daily Mail, há planos para expulsar o príncipe do Royal Lodge, a casa de dez quartos em Windsor onde reside desde 2003. André será forçado a deixar sua casa para ser transferido para uma residência menor.

Recorde-se que já lhe tinham sido retirados os títulos militares, uma decisão tomada por Isabel II há quase dois anos, e também já tinha sido afastado da vida pública, sendo impedido de representar a Coroa e de participar em atos oficiais.

Leia Também: Carlos III quer "cortar urgentemente todos os laços" com o irmão André