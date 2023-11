"Podes ficar com as jóias, o carro e a casa, mas não fiques com ele...". Sim, na fotografia está Ágata!

A cantora partilhou publicou um registo da sua infância nas redes sociais e na legenda brincou ainda com o penteado que tinha na altura em causa.

"Gostava de saber porque é que me faziam um caracol no topo da cabeça. Era moda... Que bebé simpática", fez notar Ágata.

O registo, entretanto, foi muito elogiado pelos fãs. Veja-o abaixo.

