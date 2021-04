É em casa que Júlia Pinheiro aproveita para recarregar baterias nos seus dias de descanso e, assim, preparar-se para mais uma semana de trabalho. No entanto, e mesmo estando de folga, a comunicadora gosta de partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram pormenores da sua vida longe do pequeno ecrã.

Ainda hoje, dia 10, por exemplo, mostrou um dos seus lugares de eleição.

"Quando penso num local do qual nunca me canso, é este. Um trono de glicínias, exuberantes este ano. Tenham um bom sábado", afirmou na legenda da publicação.

Veja a fotografia:

