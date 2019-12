Hulk, antigo jogador do FC Porto, tem estado do centro das atenções desde que decidiu assumir o namoro com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher, Iran Ângelo, de quem está separado desde o verão.

Nas últimas semanas o caso tem somado várias polémicas, levando mesmo a estudante de medicina, de 31 anos, a escrever uma carta aberta à tia na qual confessou que toda a situação lhe está a causar muita angústia.

Também Camila Ângelo estava casada desde 2015. Por sua vez, Hulk mantinha um matrimónio de 12 anos, do qual nasceram três crianças.

Pensa-se que o fim do matrimónio esteja relacionado com o atual romance o antigo dragão.

Clique na galeria e fique a conhecer a mulher que conquistou o coração de Hulk.

Leia Também: Hulk deixa indireta à ex-mulher após esta reagir a polémica?