Meghan Markle encontra-se atualmente a viver no Canadá, juntamente com o seu filho, o pequeno Archie, desde que se instalou uma polémica na família real. Em causa esteve um comunicado feito por ela e pelo marido, o príncipe Harry, onde ambos davam conta do seu desejo de se tornarem financeiramente independentes e de viverem durante parte do tempo na América do Norte.

Ora, conforme notícia o jornal britânico The Sun, a duquesa de Sussex tem-se mostrado interessada na compra de uma incrível mansão no valor de 24,5 milhões de euros.

A propriedade localiza-se numa das áreas mais nobres de Vancouver, com uma vista incrível para o oceano. Tem seis quartos e cinco casas de banho, todas com vistas panorâmicas.

A privacidade, outro aspeto fundamental para o casal, é sempre garantida pelos portões e muros que rodeiam o espaço.

"A Meghan mostrou-se interessada nesta belíssima casa. Seria perfeita para ela, para o Harry e o pequeno Archie", disse um agente imobiliário à publicação.

"O bairro é conhecido por ser um refúgio para pessoas ricas e pelo seu ambiente descontraído. Tenho a certeza de que seriam muito felizes e recebidos de braços abertos ", acrescentou.

Veja as fotografias da casa na galeria.

