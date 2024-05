Já há muito tempo que a condessa Alexandra de Frederiksborg, ex-mulher do príncipe Joaquim da Dinamarca e mãe dos seus filhos mais velhos, Nicolás e Félix, não era notícia.

Agora, a condessa voltou a ser falada e desta vez por uma decisão algo peculiar. Alexandra decidiu mudar o seu segundo nome, Christina, e teve como critério a numerologia, passando a chamar-se Alexandra Emiliah.

Com esta modificação a condessa, de 59 anos, acredita que a sua vida vai melhorar, de acordo com a teoria de que o nome de uma pessoa pode afetar a sua vida e levou isso tão a sério que a mudança já consta no Registo Civil, tal como avança a revista Se og Hor.

Um porta-voz da condessa confirmou a notícia. "É verdade, mas é uma decisão privada, pelo que não faremos mais comentários".

