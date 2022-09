José Luís Cardoso, conhecido como o conde de 'Casados à Primeira Vista', partilhou nas últimas horas através das redes sociais um desabafo no qual revelava sofrer de um "distúrbio mental".

A sua mensagem, onde afirmava estar a sofrer uma crise no namoro com Teresa Fernandes por tratá-la "de forma grosseira e inadequada" devido à sua condição, deu a entender que a relação teria terminado. Rumor que o próprio quis esclarecer horas depois.

Através de um vídeo no qual surge no carro com a companheira, José Luís desmente as notícias que falam num rutura e assegura que o casal continua unido.

Quanto ao facto de Teresinha lhe ter dito que voltaria a ser apenas sua amiga, o conde assegura que esta afirmação serviu apenas para o "abanar" e fazer repensar as suas atitudes.

Por fim, José Luís explicou que resolveu admitir a sua condição de saúde para ajudar outras pessoas a assumirem publicamente problemas semelhantes e procurarem, tal como ele, ajuda médica.

"Sofro de psicose delirante, não tenho problema nenhum em admitir. Vou tratar-me, foi ficar bom e vencer esta batalha juntamente com a Teresinha", completou.

A psicose delirante, importa referir, é uma patologia psiquiátrica que tem como principal sintoma a ocorrência de delírios.

