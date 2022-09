José Luís Cardoso, que se tornou conhecido após ter participado no programa 'Casados à Primeira Vista', fez uma revelação nas redes sociais.

"Ontem fui confrontado pela Teresinha que me disse olhos nos olhos: a partir de hoje volto a ser apenas tua amiga, não foi por este homem que me apaixonei, continuo a amar-te mas sinto-me muito magoada, ferida e até humilhada diariamente pelas tuas atitudes controladoras, mega ciumentas e até machistas!", relata.

"Eu lá no fundo, disse a Teresinha, quero o meu conde de volta aquele homem gentil, carinhoso, atencioso e educado que conheci, rematou, com as lágrimas nos olhos. Terás de me reconquistar para que tudo volte ao que era", continua.

Entretanto, faz um desabado: "Como se pode amar tanto uma mulher, a minha rainha como vulgarmente lhe chamo, e ao mesmo tempo tratá-la desta forma grosseira e inadequada. Eu tenho um distúrbio psicológico/ mental que ando a tratar e espero do fundo do coração que a minha mente não me traia e me faça perder quem mais amo".

Leia Também: Hilariante. Cláudio Ramos tentou falar italiano... e deu nisto