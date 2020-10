Os concorrentes do 'Big Brother' foram na tarde desta quinta-feira, dia 1 de outubro, sancionados pelo facto de não estarem a respeitar algumas das principais regras do programa.

Sussurros, retirar pilhas do microfone para conversarem, não usarem o microfone ou as informações do exterior passadas por Liliana - concorrente que no passado domingo entrou na casa mais vigiada do país - estão entre os vários motivos que levaram a produção a aplicar um castigo coletivo ao grupo.

Depois de confrontados com algumas das imagens que mostravam os seus comportamentos, os concorrentes foram informados de que nos próximos dias têm de lavar a louça à mão e ficar sem tabaco na casa. Esta última decisão foi sem sombra de dúvida a mais polémica e deixou Carina muito nervosa.

Veja aqui a reação dos concorrentes ao castigo.

