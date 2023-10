Soraia - que esta semana foi a concorrente menos popular do 'Big Brother', tendo em conta a votação habitual no Instagram - foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, dia 22 de outubro.

Logo à saída, a agora ex-concorrente do reality show da TVI falou com a repórter do formato e comentou: "Gostava de ter ficado, de ter continuado esta experiência, sinto que ainda tinha muita coisa para acontecer, nem tudo foi fácil, mas levo muita coisa boa". Palavras que podem ser ouvidas num vídeo que foi destacado nas stories da página de Instagram do 'Big Brother TVI'.

Os nomeados desta semana são Mariana Pinto, André Lopes, Márcia Soares e Palmira Rodrigues. O novo líder da casa mais vigiada do país é Zé Pedro.

Mas as novidades não ficaram por aqui. Entraram novos concorrentes para o 'Big Brother', são eles Diogo Trancoso (de 27 anos e vem de Matosinhos), Anastasiya Bondar (de 25 anos e vem de Sintra) e Sílvia Silva (de 38 anos e vem do Cacém).

